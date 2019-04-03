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رشق نتنياهو بالطماطم فى سوق للخضار بتل أبيب

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تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتانياهو، لموقف محرج خلال جولة فى سوق للخضار فى تل أبيب، وذلك قبل أيام من الانتخابات التشريعية.

ونشر الموقع الإلكترونى لصحيفة "هآراتس" فيديو، يظهر فيه نتانياهو ترافقه زوجته يتجول،يوم الثلاثاء، فى سوق هاتيكفا محاطا بمجموعة من الحراس.

وخلال سيره بين حشد من الناس، أقدمت امرأة على رمى رئيس الوزراء بالطماطم، إلا أن اللقطات المصورة لم توضح إن كانت الثمرة أصابت نتانياهو.

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