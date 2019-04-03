ونشر الموقع الإلكترونى لصحيفة "هآراتس" فيديو، يظهر فيه نتانياهو ترافقه زوجته يتجول،يوم الثلاثاء، فى سوق هاتيكفا محاطا بمجموعة من الحراس.
وخلال سيره بين حشد من الناس، أقدمت امرأة على رمى رئيس الوزراء بالطماطم، إلا أن اللقطات المصورة لم توضح إن كانت الثمرة أصابت نتانياهو.
كانت هذه تفاصيل خبر رشق نتنياهو بالطماطم فى سوق للخضار بتل أبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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