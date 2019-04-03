ثانى أكبر أحزاب الجزائر يرحب باستقالة بوتفليقة ويشيد بموقف الجيش

وقال ثاني أكبر حزب في الجزائر - في بيان اليوم الأربعاء - "سجل التجمع الوطني الديمقراطي، بارتياح، الاستقالة التي تقدم بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".
وأشاد الحزب - في بيانه - بموقف الجيش الجزائري، الذي ساهم في الوصول إلى هذا الحل الدستوري، كما أعرب عن مساندته للجوء إلى تطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور لحل الأزمة السياسية للبلاد بالاستجابة لمطالب الشعب وكذلك للحفاظ على استقرار الدولة وسلامة البلاد.
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