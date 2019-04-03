ثانى أكبر أحزاب الجزائر يرحب باستقالة بوتفليقة ويشيد بموقف الجيش

رحب حزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري (الأرندي) باستقالة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة من منصبه مساء أمس.

وقال ثاني أكبر حزب في الجزائر - في بيان اليوم الأربعاء - "سجل التجمع الوطني الديمقراطي، بارتياح، الاستقالة التي تقدم بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".

وأشاد الحزب - في بيانه - بموقف الجيش الجزائري، الذي ساهم في الوصول إلى هذا الحل الدستوري، كما أعرب عن مساندته للجوء إلى تطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور لحل الأزمة السياسية للبلاد بالاستجابة لمطالب الشعب وكذلك للحفاظ على استقرار الدولة وسلامة البلاد.