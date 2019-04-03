مفاجأة تجمع كاظم الساهر وجو رعد

في خطوة غير متوقعة ومفاجأه لجمهور القيصر كاظم الساهر، بتعاونه مع المطرب جو رعد في أغنية جديدة من ألحانه.
وكشف جو رعد، عن المفاجأة بنشره صورة عبر حسابه الشخصي بانستجرام برفقه القيصر، وعلق عليها قائلا،:" اللورد جو رعد مع قيصرالغناء كاظم الساهروإن شاء الله قريبا تسمعوا أغنية بصوتي من ألحان الفنان العقبري".
وكشف جو رعد، عن المفاجأة بنشره صورة عبر حسابه الشخصي بانستجرام برفقه القيصر، وعلق عليها قائلا،:" اللورد جو رعد مع قيصرالغناء كاظم الساهروإن شاء الله قريبا تسمعوا أغنية بصوتي من ألحان الفنان العقبري".
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