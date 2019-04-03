الأدوية ..!!.. بقلم الطاهر ساتي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

:: قرار صادر عن رئيس الوزراء بإقالة المدير العام لصندوق للإمدادات الطبية، وكان المدير العام قد سبق إقالته باستقالة قدمها لوزير الصحة، بحيث يرفعها لرئيس الوزراء، ولكن يبدو أن وزير الصحة ( تأخر)، فكان القرار الإقالة.. وكل هذا ليس مهماً، فالمهم هو إعادة الدور الاستراتيجي لهذا الجهاز الاستراتيجي ..وكما تعلمون فإن الإمدادات الطبية من المرافق الاستراتيجية التي أسسها الإنجليز في العام 1935 ..!!

:: وقد تم تأسيسها لتكون مخزوناً استراتيجياً للأمصال والأدوية المنقذة للحياة، وهي الأدوية التي تستخدم في أقسام الطوارئ والحوادث ( مجاناً)..وبعد جلاء الاستعمار تسودنت المخازن، وصارت وحدة تابعة لوزارة الصحة .. ثم صارت الوحدة قسماً ثم إدارة في الحقب الفائتة ..وثم تطورت إلى إدارة عامة فى العام (1990) ، ثم هيئة عامة تابعة إدارياً لرئاسة الجمهورية وفنياً لوزارة الصحة .. وظلت الهيئة بمثابة مخزون استراتيجي لتوفير وتوطين الأمن الطبي بالبلاد ..!!

:: ولكن، تم تحويلها إلى (هيئة تجارية)، كأية شركة أدوية، ثم صندوق، تجاري أيضاً.. يشتري ويبيع ويربح .. وبالتجارة المطلقة، فقدت الإمدادات الطبية دورها الاستراتيجي والذي من أجله تأسست في (زمن الإنجليز)، وتكاد تتخلى عن مهامها الاستراتيجية، بحيث تكون مخزوناً للأدوية المنقذة للحياة والأمصال ..هكذا مراحل الإمدادات الطبية .. هي كانت محض إدارة بوزارة الصندوق، لا هيئة ولا صندوق ولا ( دولة داخل دولة)، ولكن كانت ذات فعالية..!!

:: والأفضل لحكومة طاهر إيلا – وهي ترفع شعار دولة المؤسسات والتخلص من الصناديق والمجالس وغيرها من خلايا التمكين- أن تعيد للإمدادات الطبية (سيرتها الأولى )، والتي عرفت بها في زمان الإنجليز ثم كل الحقب الوطنية السابقة .. نعم، فالوضع الأمثل – لهذا الجهاز الاستراتيجي – ليس فقط إقالة مدير وتعيين آخر، بل يجب التفكير في إلغاء قانونه ثم حله ، بحيث تعود الإمدادات – كما كانت – إدارة ذات مهام استراتيجية في وزارة الصحة ..!!

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:: تلك فتاوى في أمر الصندوق القومي للإمدادات الطبية.. أما الموقف الدوائي بشكل عام، لم يعد مطمئناً .. وكما ذكرت قبل أسابيع، رغم توفر الأموال، فإن عقول من نلقبهم بالمسؤولين هي التي تصنع الفجوات والأزمات، وليس عجز الميزانية وعدمها .. ولعلكم تذكرون، قبل ثلاثة أشهر، تم تخصيص نسبة (10%) من عائد الصادر لاستيراد الأدوية.. !!

:: والحمد لله، توفرت الأموال بالمصارف..وبدلاً عن استيراد الأدوية، تلوح في الأفق ملامح فجوة دوائية سببها وكيل وزارة الصحة الذي لا يمكن الوصول إليه إلا في المطار.. فالرجل كثير الأسفار، فالأمريقتضي جمع كل حصائل الصادر في محفظة، ثم توزيعها للشركات، ليس بالتساوي كما يحدث حالياً، بل حسب الأصناف الدوائية المطلوب استيرادها، وبواسطة لجنة صيادلة يشكلها مجلس الأدوية.. ولكن لوكيل الصحة ( رأي آخر)..!!