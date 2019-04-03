هلال العرب والموقف الصعب..!.. بقلم بابكر مختار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*باختصار!

*هلال العرب والموقف الصعب!

*نعم..مباراة العرب عشية الاحد يجب ان لا تمر مرور الكرام لدى المدرب التونسي نبيل الكوكي ورفاق بويا لان الاستفادة من دروس العرب ستقود الازرق الي المرور بسلام من مطب النجم الساحلي رغم الفارق الكبير بين البطولتين والفرقتين الي ما ذلك من جزيئيات صغيرة التوقف عندها ومعالجة سلبياتها ودعم ايجابياتها سيقود الازرق لتحقيق افضل النتائج بداية بلقاء الذهاب مساء الاحد المقبل في ملعب سوسة الاولمبي وقبل التحول الي الجوهرة الزرقاء بعد ذلك بنحو سبعة ايام!

*نعم..العرب كشف الكثير من الحقائق وابان العديد من السلبيات في مختلف الخطوط الهلالية في حراسة المرمى حتى ولو لم يكن الحارس هو ذاته الذي حرس الخشبات الثلاثة امس الاول لان اخطاء الحراس الثلاثة جمعة وجمال ويونس متشابهة وتكاد تكون صورة بالكربون في ضعف ردة الفعل والشرود الذهني والتوقيت الخاطيء لحظة الخروج من المرمى ومجموعة قرارات في لحظة واحدة توقع الحارس في المحظور وتجعله يقدم الهدايا للخصوم علي طبق من ذهب ثم اخطاء العمق الدفاعي للهلال والذي ظل يشكل هاجسا لكل الاجهزة الفنية التي تعاقبت علي الفريق خلال المواسم الاخيرة حيث يغيب التركيز في ظل عدم القيام بالدور المرسوم من فرض رقابة علي المهاجمين والقادمين من الخلف في ان واحد واحسان التصرف مع الكرات والموقف بذكاء وخبث كروي وايضا بتكنيك عالي بعيدا عن التهور واللعب علي الاجساد وايضا الاهم توقيت الانقضاض علي الخصم في قرار واحد سليم يقلل من ارتكاب الاخطاء القاتلة والهنات الساذجة التي تخصم كثيرا من هيبة المدافع الهلالي وتضعه في موقف لا يحسد عليه!

*نعم..التوقف عند سلبيات لقاء العرب وتقليبه فنيا من كافة الجوانب والاجتهاد في معالجة السلبيات رغم ضيق الفترة التي تفصل بين لقاء العرب والصراع المرتقب بملعب سوسة امام فريق النجم الساحلي المتمرس في الملاعب الافريقية والعربية والذي سيدخل ملعبه عشية الاحد بمعنويات عالية عقب بلوغه نهائي كاس الشيخ زايد حكيم العرب علي حساب المريخ ليلة الجمعة الماضية ما يعني ان مهمة الهلال ستكون في غاية الصعوبة و(هذه الجزئية سنعود اليها في وقت لاحق بحوله تعالى) ولكن المهم الان ان يكون مدرب الهلال قد وضع حقائق مباراة العرب موضع التشريح والتفصيل لان واقع لقاء الاحد يشير الي ان الهلال لم يكن الطرف الافضل في المباراة وارتكب لاعبيه الكثير من الهنات والاخطاء رغم الاجتهاد في حصد النقاط الثلاثة والعودة في نتيجة المباراة بعد التأخر بهدف اللاعب ماهر عثمان والذي جاء من خطا للحارس الهلالي وايضا بمشاركة عمق الدفاع بالوقفة الخاطئة التي استغلها لاعب وسط العرب في اسقاط الكرة خلف المدافعين اضافة الي جزئية في غاية الاهمية تتمثل في حالة التوتر التي صاحبت اداء اللاعبين عقب الهدف العرباوي والتي اضاعت اي حالة التوتر الكثير من الفرص والسوانح للفريق الازرق والاهم تثاقل حركة اللاعبين لحظة الاستحواذ علي الكرة وبناء الهجمات والتمرير العرضي والذي مكن لاعبي العرب من الحفاظ علي التقدم حتى انتصاف شوط اللعب الثاني وهو ذات الاسلوب الذي انتهجه النجم الساحلي امام المريخ في اغلاق المنافذ وسد الثغرات مستفدين اي اللاعبين التوانسة من التحضير الكثير للاعبي خط وسط المريخ والاحتفاظ بالكرة دون جدوى لتكون السيطرة المريخية سلبية وغير مجدية وهو مامنح الليتوال افضلية تنفيذ التكتيك الموضوع من قبل المدرب روجيه لومير والاحتفاظ بافضلية التفوق بهدف ملعب سوسة الاولمبي وهي ذات الطريقة العقيمة التي اتبعها رفاق بويا عشية امس الاول ومنح الافضلية للعرب لفترة زمنية غير قليلة..ونعود باذن الله.

اخر الرميات

*العرب قدم خدمة كبيرة للازرق قبل شد الرحال فجر الاربعاء صوب العاصمة التونسية!

*مؤكد ان الطاقم الفني للفرقة الزرقاء قد دون في دفتره السلبيات التي تتطلب المعالجة وكذا الحال للايجابيات علي المستوى الجماعي والفردي خصوصا وان هنالك تطورا ملحوظا في اداء بعض اللاعبين خصوصا الثنائي اطهر الطاهر وشيبوب والاخير يحتاج لقليل من التركيز وحسن التصرف مع ضرورة ارتفاع معدل لياقته البدنية ليكون حاضرا بقوة اطول فترة زمنية ممكنة!

*تصرف جمل الشيل نصرالدين الشغيل مع اعتداء لاعب العرب محمد جياد لم يكن متوقعا منه باعتبار ان الشغيل من اللاعبين السودانيين القلائل الذين يتعاملون باحترفية واضحة مع كرة القدم والدليل ثبات مستوى اداء اللاعب ما يعني ان عقليته مختلفة لذا جاء تصرفه صادما للمتابعين والمراقبين والذي كلف فريقه ان يكمل المباراة بعشرة لاعبين!

*يحسب للكوكي حسن الاستبدال واختيارعناصر صنعت الفارق واعادة الازرق للمباراة!

*اللهم لك الامر من قبل ومن بعد.

*وحسبنا الله ونعم الوكيل.

تعالوا بكره!