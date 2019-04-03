قيادي بـالوطني: صندوق الشرق أصبح مرقداً (للعواطلية)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن القيادي بالمؤتمر الوطني عبد الله مصطفى عن تأييد قرار حل صندوق الشرق، وقال إن الصندوق أصبح مرقداً (للعواطلية) بالشرق، وبه (180) موظفاً ومستشارين وإعلاميين، وأشار إلى أن رئيس الصندوق ليس جزءاً من الاتفاقية وإنما معين من قبل الحكومة.

وقال عبد الله حسب صحيفة الإنتباهة، إن الاتفاقية جاءت بـ(60) شخصاً وتم تعيينهم جميعاً، وجزم بأن الصندوق طيلة (15) عاماً لم يأت بأية خدمات لجنوب طوكر، وقال: (إنسان المنطقة بقرى جنوب وشمال طوكر وهمشكوريب وريفي كسلا مشرد وجوعان، ولم تؤهل ولم تشيد قرى في المناطق المتضررة)، وقطع بأن الخدمات كلها ركزت في شمال وجنوب وغرب القضارف.