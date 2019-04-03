كهرباء الجوهره والحل المسخره !!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ جاء في الانباء ان الهلال نجح في معالجة اعطال كهرباء الاستاد .

@ المعالجه المذكوره تمت عبر الاستعانه بمهندسي هيئة الكهرباء واعادة توزيع الاحمال .

@ نذّكر ان رئيس الهلال كان قد وعد في حوار تلفزيوني باحضار اضاءه عالميه في اول ابريل الجاري .

@ قال يومها (الشحنه غادرت دبي وستصل خلال يومين ، وبعدها اسبوع جمارك وتخليص ، يعني اول ابريل تكون في الاستاد)

@ مضى اول ابريل ولم تأت الشحنه المزعومه .

@ تحولت حكاية الشحنه لتفاهمات مع مهندسي كهرباء امدرمان لمعالجة الاعطال !!

@ مخاطبة الهلال للكاف والمطالبه بتحويل مباراة الساحلي للمساء يهدد مصالح الهلال .

@ ليس صحيحاً ان اعطال الكهرباء علاجها .

@ الذين تابعوا مباراة العرب من داخل الاستاد تابعوا سوء الاناره لاسيما البرج الجنوبي المعطله غالب كشافاته .

@ العب عصراً او تحويل المباراة من استاد الهلال .

قرر كردنه حضور مباراة الهلال بتونس .

@ يغيب عن مباراة الهلال بالخرطوم ويحضرها بتونس !!

@ تشاؤم الجماهير من طلة كردنه ليس مكايده ولا افتراء بل واقع وجرد حساب .

@ وجود كردنه وذاك المذيع يعني كارثه .

@ على كردنه مراجعة قراره ان كان حريصاً على مصلحة الهلال .



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