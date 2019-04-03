موسى محمد: البشير رأى أن الخطوات المتعلقة بصندوق الشرق تتم بمشاركة أطراف الاتفاقية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انعقد اجتماع مغلق بين رئيس الجمهورية عمر البشير ومساعده موسى محمد أحمد بالقصر الجمهوري أمس، وبحسب مصدر مطلع فقد ناقش الاجتماع قرار حل صندوق تنمية الشرق الذي أصدره رئيس الوزراء محمد طاهر إيلا، وكشف المصدر عن صدور قرار بتجميد قرار حل الصندوق إلى حين التوافق بين شركاء اتفاقية شرق السودان للسلام.

وفي ذات الأثناء كشف مساعد الرئيس موسى محمد أحمد عن تفهم رئيس الجمهورية عمر البشير لتحفظات مؤتمر البجا حول قرار حل صندوق إعمار وتنمية الشرق الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء الأول من أمس.

وقال موسى محمد أحمد حسب صحيفة الإنتباهة، إن الرئيس تفهم تحفظاتهم لجهة أن صندوق الإعمار تم إنشاؤه تأسيساً على اتفاقية سلام أسمرا في العام 2006، موضحاً أن البشير رأى أن الخطوات المتعلقة بالصندوق تتم بمشاركة أطراف الاتفاقية.

وأشار إلى أن رأي حزب مؤتمر البجا حول قرار حل صندوق إعمار وتنمية الشرق واضحاً وعبروا عنه من خلال البيان الذي أكدوا خلاله عدم دستورية القرار وتجاوز رئيس الوزراء لصلاحياته.