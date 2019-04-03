إيلا يوجه وزارة النفط بضرورة القيام بإعداد تقارير يومية ودورية عن موقف الوقود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد طاهر إيلا أمس، وزارة النفط بضرورة القيام بإعداد تقارير يومية ودورية حول متابعة موقف الإمدادات النفطية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، والتقى إيلا بمكتبه وزير النفط إسحاق آدم.

وقال الوزير في تصريحات صحفية حسب صحيفة الإنتباهة، إن اللقاء تناول قضايا الإنتاج في حقول النفط وجهود الوزارة في زيادته، بجانب التعاون مع الجنوب والشركات العاملة لرفع الإنتاج في الحقول النفطية.

وأشار وزير النفط إلى أنه تم التطرق لاستعدادات الوزارة لإطلاق خدمات الدفع والتوزيع الإلكتروني في المواقيت المحددة، فضلاً عن ترتيبات الوزارة لتوفير احتياجات الموسم الزراعي الصيفي والقطاعات الحيوية الأخرى.

الخرطوم