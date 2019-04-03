الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

مستندات خطيرة تكشف التلاعب في قطع أراضي سكنية

0 نشر
-- 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تحصلت مصادر موثوقة على مستندات خطيرة تكشف التلاعب في قطع ارض سكنية كانت قد طرحت قبل أربعة أعوام بواسطة نقابة اقتصادية كبيرة بمعاونة نقابة فرعية لصالح مؤسسة مصرفية خاصة بقطاع حيوي .وكشفت بحسب صحيفة مصادر المستندات استلام الوسيط المسنود من النقابة لمبالغ مليارية واختفاءه عن الأنظار لفترة طويلة .

ويشرع المتضررون في الأيام القادمة في مقاضاة الأطراف المشاركة في التلاعب ، حيث لم يتحصل المشترون على مخططهم على أرض الواقع .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مستندات خطيرة تكشف التلاعب في قطع أراضي سكنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا