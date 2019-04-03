مستندات خطيرة تكشف التلاعب في قطع أراضي سكنية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تحصلت مصادر موثوقة على مستندات خطيرة تكشف التلاعب في قطع ارض سكنية كانت قد طرحت قبل أربعة أعوام بواسطة نقابة اقتصادية كبيرة بمعاونة نقابة فرعية لصالح مؤسسة مصرفية خاصة بقطاع حيوي .وكشفت بحسب صحيفة مصادر المستندات استلام الوسيط المسنود من النقابة لمبالغ مليارية واختفاءه عن الأنظار لفترة طويلة .

ويشرع المتضررون في الأيام القادمة في مقاضاة الأطراف المشاركة في التلاعب ، حيث لم يتحصل المشترون على مخططهم على أرض الواقع .