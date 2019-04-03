تيار الكهرباء المصري يقترب من السودان (تقرير)

بدأت الرؤية تتضح خلال الساعات الماضية، بشأن مستجدات توصيل الكهرباء المصرية للسودان، وذلك وفقًا لتصريحات المسئولين المصريين بوزارة الكهرباء.

فأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة المصري، أن المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائى مع السودان قائم و لن يتوقف، موكداً أن المشروع جاهز على إطلاق تجارب التشغيل للخط تمهيداً لربطه بالشبكة القومية المصرية وبالخرطوم.

و أضاف شاكر فى تصريحات لصحف مصرية، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء انتهت من إنشاء جميع الأبراج الخاصة بالمشروع و التى يبلغ عددها 300 برج ، كما انتهت من محطات المحولات الخاصة بالمشروع و من المقرر أن يحدد الجانبان المصرى و السودانى الموعد النهائى لتشغيل الخط.

و أوضح شاكر، أنه تم الإنتهاء أيضاً من خط الربط الهوائى المزدوج الدائرة توشكى (2) / وادى حلفا جهد 220 ك.ف ، لافتاً إلى أن الجهد الكهربائي للمحطة يبلغ 220/66 فولت وتعمل بنظام العزل بالهواء أو AIS ، حيث بلغت التكلفة الاستثمارية للتوسعات حوالى 32 مليون 550 ألف جنيه.

وفي نفس السياق، قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية، إن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان، هام جدًا، ويعود بالنفع على كلا الشعبين.

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وأضاف "حمزة" أن المشروع يستهدف التبادل الكهربائي، وتلبية احتياجات السودان، وتنمية مصر والسودان.

وتابع "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة"، الذي يُعرض على قناة "CBC" المصرية، أن هذا المشروع يعتبر حلقة وصل لإفريقيا للربط مع مصر، ويكمله مشروع الربط بين مصر وقبرص اليونان، وبالتالي يكون حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا.

ولفت المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أنه تم الانتهاء من كل الإنشاءات الفنية والهندسية في الجانبين، وعملية ربط الخطوط، والمتبقي هو عملية التشغيل التجريبي وإطلاق التيار، حيث يوجد تنسيق بين الجانبين لإطلاق التيار.

وتابع:" نستهدف تدريب الكوادر الفنية والهندسية في السودان لما لمصر من باع طويل في هذا المجال".