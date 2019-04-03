ينس ستولتنبرج: الناتو سيرد على ممارسات روسيا العسكرية تجاه جيرانها

أكد الأمين العام لحلف الشمال الأطلسى، ينس ستولتنبرج أن "الناتو" سيرد على ممارسات روسيا العسكرية تجاه جيرانها .

وقال ستولتنبرج فى تصريحات نقلها راديو (سوا) الأمريكى اليوم الأربعاء، إننا " نشهد روسيا أكثر حزما، حيث كانت مسؤولة عن استخدام القوة العسكرية ضد جيرانها مثل جورجيا وأوكرانيا " .

وأضاف أن "روسيا مسؤولة أيضا عن بناء تعزيزات عسكرية جوهرية، والاستثمار فى قدرات حديثة بما فيها الأسلحة النووية، فضلا عن محاولات التدخل فى عمليات سياسية .. مما يتطلب ردا من الناتو".