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الرئيس العراقى يبحث مع رئيس النواب اللبنانى سبل التعاون الثنائى

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التقى الرئيس العراقى برهم صالح اليوم الأربعاء، برئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى فى العاصمة بغداد، لبحث سبل التعاون الثنائى بين البلدين وأطر تطويرها.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن مصادر عراقية ـ لم تسمها - القول إن صالح وبرى بحثا أيضا عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

ووصل رئيس البرلمان اللبنانى نبيه برى - يوم الأحد الماضى، إلى العاصمة بغداد فى زيارة رسمية، التقى خلالها عددا من المسؤولين العراقيين.

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