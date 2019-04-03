الرئيس العراقى يبحث مع رئيس النواب اللبنانى سبل التعاون الثنائى

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن مصادر عراقية ـ لم تسمها - القول إن صالح وبرى بحثا أيضا عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
ووصل رئيس البرلمان اللبنانى نبيه برى - يوم الأحد الماضى، إلى العاصمة بغداد فى زيارة رسمية، التقى خلالها عددا من المسؤولين العراقيين.
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