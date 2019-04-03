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السلطات الجزائرية تحتجز رجل الأعمال على حداد بتهمة الفساد

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ذكرت قناة النهار اليوم الأربعاء أن رجل الأعمال الجزائرى على حداد، أحد أنصار الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، يواجه اتهامات بالفساد وتم احتجازه.

وصادرت السلطات الجزائرية هذا الأسبوع جوازات سفر أكثر من عشرة من رجال الأعمال فى إطار تحقيقات فى مزاعم فساد.

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