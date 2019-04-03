نافع: نحن مستهدفون وجاهزون لأي منازلة

راهن القيادي بالمؤتمر الوطني نافع علي نافع، على استعداد وجاهزية عضوية الحزب للمنازلة والتصدّي لأي استهداف.

وقال نافع علي نافع في تصريحات أوردتها صحيفة السوداني الصادرة اليوم”الأربعاء”” لا يزيدنا الابتلاء والاستهداف إلا نقاءً وصفاءً وعزيمة واستعدادًا للمنازلة أيًا كان نوع المنازلة فكرية عملية أو دون ذلك أو فوق ذلك”.

وأكّد نافع أن حزبه يستشرف فترة بعث جديد في ظل تكتل يرفض أن تكون لله والدين والشريعة قدم وساق في الحياة العامة. وأضاف” لكنهم يريدونها كهنوتية”. Advertisements وسخر نافع خلال مخاطبته مؤتمر البناء التنظيمي للحزب بمحلية الخرطوم أمس من الذين يعتقدون بأن حزبه قد شاخ، وصوّب انتقادات لمن يظنون أنهم يرهبون عضوية الحزب في الإعلام الإلكتروني. واتهم من سماه بـ”أحد الأحزاب العقائدية العجوز” بالافتخار باستهداف عضوية الحزب. وتابع” نحن نرجو من الله ما لا يرجون فإذا كانوا أشداء على باطلهم أو لسنا على حق”، مؤكدًا أن حزبه فخور بما أنجزه لكنه لا يرضى أن يكون ذلك هو كل وسعه

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