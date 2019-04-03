النجمة أنغام تحصد أفضل مطربة عربية وتفوز بجائزة الموريكس

الخليج 365 : حصدت النجمة أنغام جائزة أفضل مطربة عربية بحفل الموريكس دور 2019، المقرر إقامته فى لبنان الأسبوع المقبل.

وبسؤال الموزع أحمد إبراهيم أكد أنه بالفعل أبلغت إدارة المهرجان النجمة أنغام بحصولها على جائزة أفضل مطربة عربية لموسم 2019، مشيرا إلى أنهما سيتوجهان إلى لبنان سويا لاستلام الجائزة الأسبوع المقبل، والتى تعد جائزة غالية على قلبه، كما تمنى أن تفوز زوجته بكل المراكز الأولى فى جميع المهرجانات.

وكانت أنغام طرحت ألبومها الأخير بعنوان “حالة خاصة جدا”، وضم 14 أغنية تنوعت ما بين الدراما والكلاسيكى والخليجى والرومانسى، كما أحيت حفلا غنائياً ناجحا فى الإسكندرية احتفالا بألبومها الجديد يوم 17 مارس 2019. المادة السابقة ضبط (68) محلاً تجارياً مخالفاً بالخرطوم المقالة القادمة تعرّف على اسعار النفط في معاملات اليوم الاربعاء

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