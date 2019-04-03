ضبط (68) محلاً تجارياً مخالفاً بالخرطوم

الخليج 365 : كشفت محلية الخرطوم عن ضبط (68) موقعاً تجارياً بشارعي إفريقيا والستين مخالفاً لاشتراطات مزاولة العمل والمعايير الواردة في المرسوم المحلي المؤقت رقم (2) للعام 2019م الخاص بتنظيم عمل المحلات التجارية بالمحلية فيما يلي النظافة العامة ووضع سلة نفايات والإنارة ليلاً ورصف وطلاء وتبليط مقدمة الموقع التجاري كشرط أساسي لمنح التراخيص وتجديدها سنوياً، فيما أشارت المحلية إلى توزيع إنذارات لجميع المواقع المخالفة التي تم ضبطها لتصحيح أوضاعها خلال (48) ساعة حتى لا يتم إغلاقها وفقاً للمرسوم. المادة السابقة عازف شهير أول ضحايا (كذبة أبريل).! المقالة القادمة النجمة أنغام تحصد أفضل مطربة عربية وتفوز بجائزة الموريكس

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