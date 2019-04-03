عازف شهير أول ضحايا (كذبة أبريل).!

الخليج 365 : قام عازف معروف بإرسال رسالة عبر قروب الفرقة الموسيقية لفنان شاب مشهور كان مفادها أن المطرب سيقوم بتسريح الفرقة في الأيام المقبلة ويستعيد بآخرين في للعمل معه بالفرقة الشيء الذي أدي إلى تذمر زملائه متسائلين عن الأسباب ، وبعد نقاش بحسب صحيفة السوداني أخبرهم أن الأمر لا يعدو سوى كذبة أبريل إلا أن المطرب قام بإيقافه عن العمل بعد إطلاعه على الرسائل وإصرار بعض العازفين على المغادرة إلا أنه استطاع إقناعهم وقام بحذف العازف عن القروب وإبعاده بصورة نهائية من الفرقة . المادة السابقة (الجدي) يخطف النجومية قبل رمضان في قناة (أنغام) المقالة القادمة ضبط (68) محلاً تجارياً مخالفاً بالخرطوم

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