(الجدي) يخطف النجومية قبل رمضان في قناة (أنغام)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال المطرب الشاب “محمد بشير الدولي” إن بداياته الفنية انطلقت منذ سنوات طويلة، ولكن كان يغني في حدود ضيقة، وفي مناسبات الأسرة والأصدقاء، قبل أن يعلن ظهوره رسمياً، مؤكداً استفادته الكبيرة من نصائح والدته الفنانة “حنان بلوبلو” ونصائح الفنانين منهم “ترباس” و”ندى القلعة” .

وأضاف الفنان الشاب الملقب بـ(الجدي) في حديثه لبرنامج (ونسة مع نورهان)، الذي تعرضه قناة (أنغام) في رمضان، إنه لم يستعجل الشهرة، وإن كل همه أن يقدم تجربة فنية ناضجة، تكون إضافة للتجارب الغنائية في السودان، وقد وجدت حلقة البرنامج رواجاً كبيراً قبل بثها وحظيت بقدر كبير من تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

من جانب أخر وبحسب صحيفة آخر لحظة، فرغ برنامج (ونسة مع نورهان) من تسجيل (30) حلقة استضافت مجموعة من أهل الفن والثقافة، منهم الشاعر أسحق الحلنقي، والفنانين عبدالقادر سالم وشرحبيل أحمد، والممثلة سيمة عبداللطيف، والإعلامي محمد عثمان، والبرنامج للمنتج عبدالرحمن جبر وإخراج جراهام بريمة .