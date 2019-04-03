المطربة هدى عربي تنضم لبروفات أغاني وأغاني بعد خضوعها لعملية جراحية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : انضمت الفنانة هدى عربي لبروفات أغاني وأغاني وذلك عقب عودتها من دولة الغمارات العربية المتحدة والتي خضعت خلالها لعملية جراحية ناجحة ، إلى جانب إحيائها لمناسبة خاصة . هذا وقد أكدت هدى بحسب صحيفة السوداني بالغ تقديرها لكل من أتصل بها مطمئناً على صحتها ، مشيرة إلى أنها انخرطت فعلياً في بروفات أغاني وأغاني ، مؤكدة أن النسخة القادمة ستأتي مختلفة تماماً عن كل النسخ السابقة .

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