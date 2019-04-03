أسباب إلغاء حفل الموسيقار“محمد الأمين”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف مصدر موثوق كواليس إلغاء الحفل الجماهيري للموسيقار محمد الأمين والذي كان من المزمع إقامته في الخامس من أبريل الجاري بالمسرح القومي.

وتحدث متعهد الحفلات الشهير إبراهيم يوسف (شلضم) للموقع مبدئياً أسفه الشديد لإلغاء الحفل رغماً عن توزيع إعلاناته بشوارع الخرطوم المختلفة، وأوضح شلضم بأن الفنان الكبير “محمد الأمين” تأثر بالحملة الكبيرة التي شنها البعض عبر مواقع التواصل والتي طالبته بإلغاء الحفل بسبب الظروف التي تمر بها البلاد حالياً .

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وقال شلضم بحسرة: “في هذه الأيام ومع إي إعلان بخصوص إقامة حفل جماهيري تقوم الدنيا ولا تقعد، ويبدأ الناس بالكتابة عبر مواقع التواصل المختلفة (الناس في شنو والحسانية في شنو)” .

ومضى في القول: “في نفس هذه الأيام التي تمر بها البلاد بظروف متغيرة، إلا أن نشاط كرة القدم لا زال مستمراً، ونجد ملاعب كرة القدم بها ما يقرب من 40 ألف متفرج، وهذا ما اعتبره تناقضاً كبيراً، فلماذا يمنع ويجرم البعض إقامة الحفلات الجماهيرية وفي نفس الوقت يذهبون للإستاد لمشاهدة المباريات!! أليس هذا تناقضاً؟” .

وأبان شلضم وبحسب خرطوم ستار، بأن الموسيقار “محمد الأمين” يعد رمزاً للغناء السوداني، وغنى للوطن طوال 50 عاماً من مسيرته الفنية، متسائلاً “لماذا يريد البعض إقصاءه الآن” ؟ ،وزاد: “من حق “ود الأمين” أن يتأثر بالحملة التي أطلقها البعض ضده، فهو بشر في الأخير، لكن على الجميع أن يعلم بأن (السودان كلو حياتو مستمرة وماشة، فلماذا حال الفن واقف)”.