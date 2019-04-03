المريخ يترقب حافز البطولة العربية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : علم”باج نيوز” أن نادي المريخ يترقّب حافز الاتحاد العربي لكرة القدم بشأن المشاركة في كأس زايد للأندية الأبطال بعد وداع الفريق من مرحلة نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال. وبحسب مصدّر مطلع لـ”باج نيوز” فإن المجلس يعتزم تسلّم المبلغ من أجل الإيفاء بمستحقات اللاعبين وفق الاتفاق المبرم سابقًا والخاص بحافز قدره”100″ ألف دولار. يشار إلى أن المريخ كان قد ودّع بطولة كأس زايد للأندية الأبطال على حساب النجم الساحلي بعد خسارته في مجموع المباراتين بهدفٍ دون مقابل في نصف نهائي البطولة العربية. وسيتسلم المريخ حافز وقدره”500″ ألف دولار نظيره وصوله إلى مرحلة نصف نهائي البطولة.

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