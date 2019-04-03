اتفاق على زيادة إجور العاملين بالقطاع الخاص

الخليج 365 :

حمل الإتحاد العام لعمال السودان ، بنك السودان مسؤولية تأخر صرف إجور العاملين في الدولة لشهر مارس الماضي ، في وقت كشف فيه عن اتفاق مع اتحاد أصحاب العمل على زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص ،

وأوضح أن الزيادة ستكون أعلى من زيادة القطاع العام .

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وأعلن أمين علاقات العمل بالاتحاد ، خيري النور ، في تصريحات محدودة ، أن بدء صرف المرتبات في الوحدات الحسابية بالجهات الحكومية تم اعتباراً من يوم الإثنين بحسب صحيفة السوداني ، فيما تسلمت بعض بعض الوحدات حساباتها يوم الثلاثاء ، متوقعاً انتهاء الصرف بنهاية الإسبوع الجاري .

في السياق كشف النور ، عن اتفاق مع اتحاد أصحاب العمل على زيادة الأجور في القطاع الخاص ، ووصف الزيادة بالمعقولة ، لكنه أمسك عن الإفصاح عن حجمها .

وقال إن تفاصيل رواتب العاملين في القطاع الخاص سيتم إعلانه في مؤتمر صحافي خلال اليمين المقبلين ، مشيراً إلى أنها ستكون أعلى من زيادة القطاع العام التي تتراوح ما بين 500 إلى 2.500 جنيه لجميع الدرجات الوظيفية .