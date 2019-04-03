- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
بناءً على تحركات قامت بها أسرة الراحل”محمد أحمد محجوب” رئيس الوزراء الأسبق، وعدد من كبار المحامين ألغت محكمة الخرطوم وسط الجزئية قرار بيع نصيب حفيد”المحجوب” في المنزل العتيق رقم”50″ مربع”33″ شرق الخرطوم.
وقالت صحيفة المجهر السياسي الصادرة اليوم”الأربعاء” إن بيع المنزل كان لصالح مديونية لأحد الدائنين في شركة تجارية، يملك حفيد”المحجوب” نصف أسهمها.
وقال مصدر للصحيفة إنه وفي العشرين من مارس المنصرم كان قد أقيم مزاد أمام المنزل لبيع حصة الحفيد البالغ قدرها”630″ مترًا مربعًا.
كانت هذه تفاصيل خبر إلغاء بيع منزل رئيس الوزراء الأسبق”محمد أحمد المحجوب” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.