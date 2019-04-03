إلغاء بيع منزل رئيس الوزراء الأسبق”محمد أحمد المحجوب”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بناءً على تحركات قامت بها أسرة الراحل”محمد أحمد محجوب” رئيس الوزراء الأسبق، وعدد من كبار المحامين ألغت محكمة الخرطوم وسط الجزئية قرار بيع نصيب حفيد”المحجوب” في المنزل العتيق رقم”50″ مربع”33″ شرق الخرطوم.

وقالت صحيفة المجهر السياسي الصادرة اليوم”الأربعاء” إن بيع المنزل كان لصالح مديونية لأحد الدائنين في شركة تجارية، يملك حفيد”المحجوب” نصف أسهمها.

وقال مصدر للصحيفة إنه وفي العشرين من مارس المنصرم كان قد أقيم مزاد أمام المنزل لبيع حصة الحفيد البالغ قدرها”630″ مترًا مربعًا.