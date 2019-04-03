السفير المصري: الخلافات حول قضية التنقيب في حلايب ”سحابة صيف”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بدأت الهيئة الهندسية المصرية في بناء مخابز ووحدات كهربائية قبل شهر، في ذات الأثناء التي كشف فيها السفير المصري في الخرطوم حسام عيسى عن أنّ تشييد المخابز جاء بطلب من وزارة الدفاع السودانية.

وفي غضون ذلك، أكّد السفير حسام عيسي في تصريحات لصحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الأربعاء” طي صفحة الخلافات بين البلدين بشأن التنقيب في مثلث حلايب المحتل.

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ووصف السفير المصري ما حدث بأنه”سحاب صيف”، قاطعًا أن وزارة البترول المصرية لم تعلن البتة عطاء للتنقيب بحلايب.

وقال إن التصريح المنسوب لمسؤول بالوزارة أمر مزيف،وتابع” بعد التحقيق في الموضوع اتضح أنه لم يصدر هذا التصريح من أي مسؤول بالوزارة”.

ووصف الخلافات حول قضية التنقيب بأنها”سحابة صيف”.