تعيين وزير المالية السابق بالخرطوم مديراً لشركة سودابت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اصدر رئيس مجلس الوزراء القومي د. محمد طاهر ايلا قرارا تم بموجبه تعيين وزير المالية بولاية الخرطوم السابق عادل محمد عثمان مديراً عاماً لشركة سودابت المحدودة . ووجه القرار وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي ووزارة النفط والغاز والعمل والإصلاح الاداري وتنمية الموارد البشرية والجهات المعنية الاخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

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