الكاف يعاقب الهلال بـ4 ألف دولار ويرفض لعبه ليلاً

الخليج 365 : تسلم الاتحاد السوداني لكرة القدم خطاباً من الاتحاد الأفريقي أشار فيه إلى مخالفات للشروط التنظيمية الخاصة بمباراتي الفريق في البطولة الكونفدرالية رقم (116) و(140) أمام الاشانتي كوتوكو وزيسكو الزامبي، ولفت الانتباه إلى أن المسئولين المكلفين قدموا تقاريرهم التي أشارت إلى تأخر انطلاق المباريات وضعف الإضاءة بما يقل عن 70%، ونقص في المطلوبات الواجب توفرها بحسب لائحة البطولة، وأشار الخطاب إلى رفض اللعب تحت الأضواء الكاشفة في نادي الهلال وفرض غرامة مالية على النادي بواقع (4) ألف دولار، وذلك بحسب موجهات قرارات المكتب التنفيذي في الكاف يوم 20 يوليو 2018م، وتوصيات لجنة الانضباط. المادة السابقة مطربة مشهورة تقرر اعتزال الفن والاستقرار خارج البلاد المقالة القادمة البابا فرنسيس يدعو مشار وسلفاكير إلى قمة بالفاتيكان

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