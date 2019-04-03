مطربة مشهورة تقرر اعتزال الفن والاستقرار خارج البلاد

الخليج 365 : كشف مصدر مقرب من مطربة كبيرة نيتها في الاستقرار خارج البلاد واعتزال الفن بصورة نهائية . وأكد المصدر بحسب صحيفة السوداني أن المطربة أشارت إلى مقربين لها أنها أنهت كل ارتباطاتها بالبلاد وعرضت منزلها للبيع واختارت دولة عربية لتكون مقراً لها برفقة أسرتها .

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