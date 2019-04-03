إعلان المتحري في قضية مقتل صبي داخل معسكر للعودة الطوعية

التاريخ: 03-أبريل-2019 فى : حوادث 3 مشاهدة أمرت محكمة جنايات الحاج يوسف بإعلان المتحري في قضية صبي متهم بقتل آخر طعناً بالسكين لخلاف حول مبلغ مالي داخل معسكر للعودة الطوعية لرعايا دولة الجنوب بمنطقة الحاج يوسف ، وذلك لتغيبه عن الجلسة المحددة لسماعة ، وحددت الجلسة موعداً آخر لذلك . وكانت الشرطة تلقت بلاغاً عن إصابة شاب بسكين على يد آخر داخل معسكر للعودة الطوعية . Advertisements وبحسب صحيفة السوداني باشرت إجراءاتها الفنية للازمة وأرسلت الجثمان إلى المشرحة وألقت القبض على المتهم بالجريمة وبالتحقيق معه أقر بجريمته ، وقال أن المجني عليه وقبل يوم من الحادثة قام بنهبه وفي اليوم التالي عندما حضر التقى به في المعسكر وتناقش معه وقام بطعنه مما تسبب في وفاته . وعقب اكتمال التحريات أحالته النيابة إلى المحكمة بتهمة القتل العمد . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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