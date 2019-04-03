برلماني: ماهية البرلمان ما بتأكل (عيش)

انتقد البرلماني مبارك عباس غياب نواب البرلمان وتأخرهم عن حضور الجلسات، ففيما جزم بأن تبرير النواب لغيابهم بسبب ضعف رواتبهم غير مقبول، وقال يجب ألا ينظر النواب للبرلمان كمعاش، وأضاف قائلاً: (الداير ليهو معايش يمشي يشوفها بره البرلمان لأن المجلس ما مكان معاش والماهية ما بتأكل عيش).

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وطالب مبارك في جلسة البرلمان حسب صحيفة الإنتباهة أمس، قيادة المجلس الوطني بالنظر إلى قضية غياب النواب والتقصي حول أسبابها، وانتقد قرع الجرس للنواب، وقال النائب لا يحتاج لقرع الجرس كي يدخل إلى القاعة طالما مواعيد الجلسات محددة ومعلومة التوقيت.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)