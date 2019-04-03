اشتباكات عنيفة بين الجيش و”أنصار الله” في محافظة الحديدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تجددت المواجهات، مساء أمس الثلاثاء، بين الجيش اليمني المدعومة من التحالف، وجماعة “أنصار الله” في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة “سبوتنيك” بأن اشتباكات عنيفة تدور باتجاه منصة العروض وأطراف منطقة الربصة جنوب مدينة الحديدة، بالتزامن مع اشتباكات أخرى في مواقع في مناطق التماس شرق المدينة.

وأضاف أن جماعة “أنصار الله” شنت قصفا مدفعيا على مواقع متفرقة للجيش اليمني شرق وجنوب مدينة الحديدة. المادة السابقة قرار مفاجئ..كابتن”إبراهومة” يترك هلال الأبيض المقالة القادمة وزير النفط: استقرار في إمداد الجازولين والبنزين

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