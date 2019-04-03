شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : دفع المدير الفني لهلال الأبيض إبراهيم حسين باستقالته رسميًا من تدريب الفريق بعد نهاية مباراته أمام المريخ الخرطوم في بطولة الدوري الممتاز اليوم”الثلاثاء”. وقال إبراهيم حسين في تصريحٍ خاص لـ”باج نيوز” إنه سيغادر هلال الأبيض، وإنه يشكر إدارة النادي واللاعبين والجماهير على دعمه في الفترة السابقة. وحقق الفريق الشهير بـ”التبلدي” تعادلاً ثمينًا أمام المريخ الخرطوم ليتأهل إلى دوري النخبة ضمن الثمانية بمسابقة الممتاز.

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كانت هذه تفاصيل خبر قرار مفاجئ..كابتن”إبراهومة” يترك هلال الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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