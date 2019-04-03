انتصار بطعم الهزيمة .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حالة من الترقب سادت الكثيرين داخل وخارج تركيا وهم ينتظرون نتائج الانتخابات المحلية التي تعتبر تيرمومترا يقيس اتجاهات الرأي ويحدد صاحب الحظ الأوفر في حكم تركيا او على الاقل الأقرب من غيره لسيادة المشهد السياسي في هذا البلد الكبير والهام الذي تتداخل فيه ومن خلاله الملفات وتتقاطع فيه مصالح قوى عالمية وإقليمية وحركات سياسية فاعلة في عدد من المناطق ، وقد اشتهر عند الاتراك أن من يخسر اهل اسطنبول وأنقرة وازمير فإنه حتما سيخسر حكم تركيا حتي لو كان لحظتها حاكما فعليا للبلد ، وسبق لاردوغان أن أكد على ذلك أكثر من مرة .

حملت انباء تركيا أن الرئيس أردوغان وحزبه – العدالة والتنمية – كانوا أكثر تألما من غيرهم رغم الفوز في مجمل الجولة، وحتي مع محافظة الحزب الحاكم على قاعدته الشعبية وتَصَدّره الأرقام، فإن فقدانه اسطنبول أحدث صدمة معنوية للرئيس وأنصاره، وهو الذي يقول إن اسطنبول صورة مصغّرة لتركيا وإن الذي يفوز فيها يفوز في كامل البلاد.

ومع أن حزب العدالة قد نال اكثر الأصوات وحصد اغلب المقاعد وهو المنتصر واقعا في الانتخابات إلا انه انتصار بطعم الهزيمة

لفقدان الحزب كبريات المدن وفي مقدمتها اسطنبول وازمير والعاصمة أنقرة.

وكانت صدمة الحزب وأنصاره كبيرة وهم يشهدون هزيمة مرشحهم -رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم – في اسطنبول وخسارتهم مقعد المدينة الأهم أمام مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو، فهذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها الحزب الانتخابات في اسطنبول، أكبر وأهم الولايات في البلاد منذ وصوله إلى الحكم مما اعتبره البعض بداية النهاية لتصدر هذا الحزب المشهد السياسي في البلاد.