10مليارات دولار التكلفة الكلية لمشروع وادي الهواد القومي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال الدكتور محمد عطا المنان محافظ مشروع وادي الهواد القومي أن تكلفة المشروع الكلية بعد الدراسات تبلغ 10 مليارات دولار بمساحة 2 مليون و400 ألف فدان بتنفيذ من شركة الظاهرة الإماراتية احدى شركات العين القابضة على أن تكون الحكومة مسؤولة من البنيات الأساسية مشيرا أن المشروع يستهدف قيام أكبر مزرعة رعوية في العالم بعد مزرعة انا كريك استيشن (Anna creek station) الأسترالية.

وإستعرض عطا المنان ظهر اليوم بمركز طيبة برس الإعلامي أهداف المشروع الإستراتيجية المتمثلة في ثلاث محاور لبرنامج حزام القمح بالمشروع وتطوير تكامل سلاسل القيمة الإنتاجية والتصنيعية وصولا الى القدرة التنافسية في الاسواق العالمية وتشغيل الشباب، مشيرا إلى أن المشروع يعمل لإستقطاب خمسين ألف شاب وشابة من مختلف بقاع البلاد، مبينا أن البرنامج يستهدف تمكين وتطوير صغار المزارعين، كما يسعي إلى تطوير الثروة الحيوانية في البلاد.

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وأضاف عطا المنان ان الشكل العام للمشروع يضم خمس ولايات الخرطوم كسلا القضارف وحتى مشروع منطقة الجنيد حيث تبداء المرحلة الأولى للمشاريع القومية بمشروع منطقة الهواد بولاية نهر النيل، وعزا قيام المشروع لتوفر الموارد الأساسية للزراعة وفقا لمقترح وزارة الزراعة.

وثمن عطا المنان دور القرارات الجمهورية في حفظ حقوق المواطنين كون المشروع متضمن أصحاب الحقوق التاريخية داخل أراضي المشروع في المنطقة، وأضاف أن القانون يسعي لوضعهم داخل الشراكات الإستراتيجية في المشروع بإعتبارهم جزء لايتجزأ منه مبينا انه تجري دراسات لوضع الخطة الإستثمارية والتمويلية علي ان تقوم الدولة بتمويل البنيات الأساسية .

وأشار إلى أن قانون المشروع في طور الاعداد وبعد إجازته سيتم تحديد المشاركات الاستثمارية، مبينا رغبة عدد من الدول للأستثمار في المشروع من ضمنها قطر .