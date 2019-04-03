مخطئ من يعول عليكم يامسار

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

في الأنباء أن البرلمان بصدد استدعاء محافظ البنك المركزي للإجابة على السؤال حول موقف البنوك من السيولة، وقد صرح رئيس لجنة الصناعة والتجارة بالمجلس الوطني السيد عبد الله مسار بذلك الى سونا .

السيد مسار أكد أن المرحلة القادمة تتطلب عمل الكل للخروج من الأزمة ، لافتا إلى استشراف المواطنين لمرحلة قادمة بتحقيق الاستقرار السياسي .

وأشار مسار الى أهمية دور البرلمان خلال دورات الانعقاد التاسعة والعاشرة القادمة لاختلافها عن الدورات السابقة في الأداء والمراقبة والمراجعة وذلك بإعادة الأمور لنصابها بإدارة الدولة بنحو مختلف اقتصاديا.

وننقل أدناه فقرات مما خطته الأستاذة سمية سيد في عمودها المقروء إذ كتبت تقول :

من غرائب الأمور أن يظهر البرلمان فجأة للبحث عن حلول عاجلة لمشكلة السيولة!.

مشكلة الكاش وشُح السيولة التي تعاني منها البنوك وتحولت الى أكبر أزمة اقتصادية شهدتها البلاد منذ الاستقلال، أطلت برأسها منتصف 2017 واستفحلت العام الماضي، لتزداد سوءاً العام الحالي.. لكن البرلمان الذي يمثل هموم الشعب السوداني لم يستشعر المخاطر الاقتصادية إلا أمس، وهو يطلب استدعاء محافظ البنك المركزي الأسبوع القادم للإجابة عن السؤال حول موقف البنوك من السيولة، وذلك بحسب تصريح عبد الله مسار رئيس لجنة الصناعة والتجارة.. ولم ينسَ رئيس اللجنة أن يلفت الانتباه الى اهتمام البرلمان بقضية السيولة وإيجاد حلول عاجلة لها.

وتذهب مع الأستاذة سمية إلى عدم تصديق ادعاء المهندس مسار في ماذهب إليه من عمل البرلمان على ايجاد حلول للأزمة التي طالت واستغحلت ، وقد اقتنع الناس أن الحكومة عاجزة عن الحل.

برلمانك ياسيد مسار أعجز من أن يفعل شيئا وخاطئ من يعول عليه ، ومحافظ البنك المركزي هذا لن تستطيعوا فعل شيء له فقد اشتكي من قبل غندور من تمنع البنك المركزي عن القيام بواجباته تجاه وزارة الخارجية ، بل إنه رفض تنفيذ حتي توجيهات الرئاسة لحل المشكلة فماذا تراكم فاعلين مع مؤسسة بهذا الوصف؟ .

اعياكم حل مشكلة السيولة فاذهبوا واريحوا أنفسكم والناس رحمكم الله.