أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الاربعاء الموافق3ابريل2019م

الخليج 365 : متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الاربعاء 03\04\2019م (وقت نشر الخبر ) سعر صرف الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان الدولار الامريكي72.00 جنيها ( التعاملات البنكية 88) (البيع 73)الريال السعودي18.90 جنيها (التعاملات البنكية 23.60)الدرهم الاماراتي19.80 جنيها ( التعاملات البنكية 24.30)اليورو80.10جنيه الجنيه الاسترليني93.05 جنيه الجنية المصري4.10 جنيه الريال القطري19.47 جنيه.

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