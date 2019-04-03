طعن دستوري ضد تشكيل محكمة عسكرية للمتهمين بقتل معلم خشم القربة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت هيئة الاتهام في قضية المعلم أحمد الخير بخشم القربة ، عزمها تقديم طعن دستوري في غصون 48 ساعة للمحكمة الدستورية يتعلق برفع دعوى حماية حقوق دستورية بجانب تقديم طعن دستوري في المواد التي تتيح تشكيل محكمة عسكرية تتعلق بحقوق خاصة لأشخاص لا علاقة لهم بجهاز الأمن والمخابرات الوطني .

وقال الناطق الرسمي باسم هيئة الاتهام المحامي عادل عبد الغني ، في تصريح بحسب صحيفة السوداني ، إن وفداً من الهيئة التقى بوزير العدل وأبلغه بموقفهم الرافض لتشكيل محكمة عسكرية للمتهمين في قضية معلم خشم القربة بجانب العقبات التي تواجه الهيئة .

وأشار عبد الغني إلى أن وزير العدل طلب منهم مده بمذكرة تحوي كل الوقائع ، مشيراً إلى أن الوزير التزم برفع تلك المذكرة لرئيس الجمهورية .