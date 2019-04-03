اعفاء مدير عام شركة سودابت المحدودة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القومي د.محمد طاهر أيلا قراراً يوم الثلاثاء بإعفاء السيد عاطف مصطفى أبشر من وظيفة مدير عام شركة سودابت المحدودة. ووجه القرار وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي ووزارة النفط والغاز والعمل والإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. سونا

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