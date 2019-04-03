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اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني الأربعاء 03 أبريل

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 سعر العملات أمام الجنيه السوداني الأربعاء 03 أبريل

العملة الأجنبية سعر الصرف مقابل الجنيه السوداني
الدولار الأمريكي 72 جنيه سوداني
الريال السعودي 19.22 جنيه سوداني
الدرهم الإماراتي 21 جنيه سوداني
اليورو 80.10 جنيه سوداني
الجنيه الاسترليني 93.05 جنيه سوداني
الجنيه المصري 4.10 جنيه سوداني
الريال القطري 19.47 جنيه سوداني

 

سعر الدولار عبر الشيكات الفورية اليوم الأربعاء 03-04-2019

العملة السعر
الدولار 88 جنيه
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