أعلنت شرطة جمارك محلية فور برنقا، بالتعاون مع أفراد شرطة مكافحة التهريب بالمحطة، برئاسة النقيب شرطة أسامة زكريا يحيى، ضبط شاحنة تحمل بضائع مهربة عبارة عن مجموعة من كراتين كريمات مخبئة أسفل جوالات أمباز .
وقال النقيب شرطة أسامة زكريا يحيى، في تصريح حسب سونا، إن "معلومات وردت للإدارة تفيد بوجود عربة قادمة من جمهورية تشاد تحمل على متنها جوالات من الأمباز عبرت بكل النقاط، حيث سجلت أوراقها في بورصة فور برنقا في طريقها للخرطوم ".
وأضاف يحيى، "تمكنت القوة بالتنسيق والرصد والمتابعة بوجود المعلومات الكافية عن العربة الهاربة وتحركت القوة برئاسته وأفراد المكافحة لمطاردة الشاحنة حتى تم ضبطها بمحلية مكجر بولاية وسط دارفور"
كانت هذه تفاصيل خبر الجمارك بفوربرنقا تضبط شاحنة محملة بـ"الكريمات" قادمة من تشاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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