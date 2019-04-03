الجمارك بفوربرنقا تضبط شاحنة محملة بـ"الكريمات" قادمة من تشاد

أعلنت شرطة جمارك محلية فور برنقا، بالتعاون مع أفراد شرطة مكافحة التهريب بالمحطة، برئاسة النقيب شرطة أسامة زكريا يحيى، ضبط شاحنة تحمل بضائع مهربة عبارة عن مجموعة من كراتين كريمات مخبئة أسفل جوالات أمباز .



وقال النقيب شرطة أسامة زكريا يحيى، في تصريح حسب سونا، إن "معلومات وردت للإدارة تفيد بوجود عربة قادمة من جمهورية تشاد تحمل على متنها جوالات من الأمباز عبرت بكل النقاط، حيث سجلت أوراقها في بورصة فور برنقا في طريقها للخرطوم ".