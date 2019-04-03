منع عضو تجمع المهنيين من دخول تونس وترحيله الى السودان

قامت السلطات التونسية بترحيل الناشط الحقوقي السوداني وعضو اتحاد المهنيين السودانيين أمجد فريد إلى بلاده.
وقد رفضت شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج الدولي دخول الناشط السوداني إلى تونس رغم حصوله على تأشيرة الدخول التي تمتد صلاحيتها إلى شهر يوليو، حسب مراسل الحرة.
ونددت منظمات حقوقية بإجراء السلطات التونسية ضد الناشط السوداني وعبرت عن تخوفها من تعرضه للسجن والتعذيب حال عودته إلى السودان الذي يشهد حراكا احتجاجيا مطالبا برحيل الرئيس عمر البشير.
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