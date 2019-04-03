ابرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء الثالث من أبريل 2019م

وكالة السودان للأنباء "سونا":

- ايلا يشيد بالشرطة لضبطها شبكة دوليةلتهريب المخدرات

- 10مليارات دولار تكلفة مشروع وادي الهواد القومي

- هارون يلتقى لجنة التواصل السياسي

- الوكيل المساعد بالخارجية يلتقي سفير النرويج

- د.نافع:الوطني لم يتردد لتأييد ماطرحه رئيس الجمهورية

- الهيئةالتشريعية تبدأ عقد جلسات دورة انعقادها التاسعة

- اجتماع اللجنة الفرعية لاسناد مشروعات جنوب كردفان

- بنج يبحث قضايا الثروة الحيوانية بجنوب دارفور

- بحث مشاركة السودان في اجتماعات الربيع بواشنطن

- احمد هارون يلتقي بهياكل طلاب الوطني اليوم

- مجلس الدعوة.. إكتمال البرامج الدعوية لشهر رمضان

سحر البيان:

- الوزراء ووزراء الدولة يؤدون القسم امام رئيس الجمهورية صباح اليوم

- د.فيصل: تحقيق السلام يعتبر خياراً استراتيجياً للدولة

- الدرديري يشارك في تنصيب الرئيس السنغالي

- والي الخرطوم يزور محليتي بحري وشرق النيل ويتفقد محطة ود دفيعة

- ضبط شبكة دوليةلتهريب المخدرات

صحيفة أخبار اليوم:

- هارون: نقل صلاحيات البشير في الحزب لشخصي ليست تمثيلية.

- الوطني يوجه شبابه للالتقاء بنظرائهم في الشارع لادارة حوار.

- احكام علي متهمين بينهم اجانب بمخالفات أوامر الطوارئ رقم (٢) و (٤).

- وزير العدل يوكد علي مكافحة الفساد القانوني والعدلي.

- د. نافع: المروجن لشيخوخة الوطني ويريدون إرهاب عضويته في الاسافير واهمون.

- (أخبار اليوم) تحاور رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير

صحيفة الوطن:

- "الوطني": الحزب سيقدم قيادة شابة خلال "4" أشهر

- نافع: مستعدون لمنازلة الاحزاب العقائدية "العجوزة"

- بوتفليقة يستقيل من رئاسة الجزائر بعد اسابيع من الاحتجاجات

المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc":

- حركة جبريل تتورط في بيع سيارات للمعارضة بدولة مجاورة

- حزب الأمة المتحد يجمد نشاط ” دقنة” ويؤكد الإستمرار في الحكومة

- طوارئ بحري تحاكم أجنبيين وسوداني بالسجن ومصادرة شاحنتين

- ميناء بورتسودان يستقبل (6) ناقلات نفط

هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر:

- وزير البني التحتية والتنمية العمرانية المكلف يعقد إجتماع لمناقشة تنفيد مشروع شبكات خطوط المياه للأحياء التي لاتوجد بها شبكات داخلية

- وزير الإنتاج والموارد الإقتصادية المكلف فى إطار جولاته التفقدية يقف على عدد من المشروعات بمحلية جبيت المعادن

- مدير قطاع التنمية الإجتماعية يلتقى مدير ديوان الزكاة ويبحث اللقاء المشروعات المختلفةالتى ينفذها الديوان

- رئيس مجلس التنسيق بديوان الضرائب الإتحادى يقف على المشروعات الإجتماعية والصحية التى ينفذها الديوان

- وزير الإنتاج والموارد الإقتصادية الكلف يلتقى بممثل منظمة الأغذية والزراعه ويبحث اللقاء المشروعات التى سوف تنفذها المنظمه بالولاية

شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض:

Advertisements

- والي ولاية النيل الابيض الفريق ركن أحمد خميس بخيت يشيد بدور ادارة الجمارك في حماية الاقتصاد

- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الابيض يشيد بتجربة جامعة بخت الرضا في مجال الانتاج الحيواني

- لجنة الخدمات بالمجلس التشريعي تعقد اجتماعا لمناقشة استعدادات هيئة المياه بالولاية والمحليات لفصل الصيف

- الامين العام لحكومة ولاية النيل الأبيض يتراس الإجتماع الأول لمجلس ربط المعاملات غير الحيويه ببطاقة التأمين الصحي

- معتمد محلية كوستي يتفقد محطة مياه كوستي

- معتمد محلية ام رمته يثمن عمل منظمتي بلان سودان و تنمية الطفل في تنظيم مخيمات العيون بالمحلية

- المدير التنفيذي لمحلية السلام يتفقد المشاريع الزراعية بمنطقة العكف بوحدة المقينص الادارية

- المدير التنفيذي لمحلية ربك يقف على اعمال الصيانه والترميم بمباني وحده الجزيره ابا

- انعقاد اجتماع اللجنة المركزية للهئية النقابية لعمال التعليم فى دورة الانعقاد الرابعة

هيئة إذاعة وتلفزيون غرب دارفور

- والي غرب دارفور اللواء ركن مهلب حسن أحمد لدى لقائه وزير الصحة الإتحادي يكشف عن خطة ولايته لإكمال مستشفى الجنينة المرجعي بهدف توطين العلاج بالداخل

- وزير الصحة والتنمية الإجتماعية محمد إبراهيم شرف الدين يخاطب إحتفال الإدارة العامة للمرأة والأسرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

- رئيس مجلس تعزيز السلام بالولاية هاشم عثمان يلتقي قيادات الإدارة الأهلية والائمة والدعاة وشيوخ الخلاوي ويناقش معهم سبل تعزيز السلام

- وزارة التربية والتوجية تعلن إكتمال الترتيبات لبدء عمليات تصحيح إمتحانات شهادة مرحلة الأساس بالجنينة

- شرطة جمارك محلية فوربرنقا بالتعاون مع إدارة مكافحة التهريب تضبط عربة مهربة بكريمات بشره محظورة في الحدود مع دول الجوار

اخبار هيئة اذاعة وتلفزيون شمال دارفور:

- والى الولاية الفريق الركن النعيم خضر

مرسال يبحث مع وزير الكهرباء و السدود الاتحادي سبل توفيرالمياه والكهرباء بالولاية لمواجهة فصل الخريف القادم .

- والي الولاية رئيس مجلس امناء الزكاة بشمال دارفور يبحث مع امين ديوان الزكاة الاتحادي ، القضايا الخاصة بمعاش الناس واستعدادات الولاية لتنفيذ الوثبة الثانية لنفرة العطاء الكبري لمساعدة الفقراء والمساكين

- وزيرة المالية والقوى العاملة تشيد بالادوار المتعاظمة لادارة الحج والعمرة فى الترتيب ودقة التنظيم لخدمة حجاج بيت الله الحرام .

- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية يؤكد دعمه لمنسقية الدفاع الشعبى وتدريب منسوبيه فى استخدام الاليات الزراعية.

- وزير التربية والتوجيه يبحث مع وفد لجنة الخدمات بالمجلس الولائي التشريعي سبل توفير الاجلاس والكتاب المدرسي وسد النقص فى المعلمين .

- انطلاقة فعاليات التسابق فى الاعمال الموسيقية والغنائية بالولاية فى مجالات الغناء الحديث و العزف المنفرد ، الغناء الشعبى توطئة للمشاركة فى المهرجان الثقافى القومى السابع بالعاصمة الاتحادية

- مدير إدارة مياه المدن يقول ان الاصلاحات الجارية لتنفيذ شبكة مياه مدينة الفاشر ستسهم فى تحسين امدادات المياه بالمدينة

شبكة المؤسسة الإعلامية ولاية شمال كردفان

- والي شمال كردفان يلتقي رؤساء اللجان الشعبية بالابيض ويشير لدور اللجان في تسهيل معاش الناس

- الامين العام للمجلس الأعلى للثقافة والشباب والرياضة يؤكد أهمية تأهيل متحف شيكان لمواكبة التطور العالمي.

- المرضي يؤكد دعمه ووقفته مع مركز تدريب الشباب والطلاب بالولاية.

- مدير شرطة ولاية شمال كردفان يشيد بانجاز مباحث شرطة شيكان في الحد من الجريمة.

- دراسات للرمال البيضاء من قبل الهيئة العامة للابحاث الجيولوجية بشمال كردفان

شبكة الشروق نت:

- هارون: 3 أشهر حاسمة في انتظار "الوطني"

- وزير العدل يشدد على مكافحة الفساد

- ضبط أضخم شحنة مخدرات في العالم بالسودان

- أمين حسن عمر: السلام يقلص الصرف على المؤسسات العسكرية

- شمال دارفور تطلب عون الزكاة لحل مشكلة المياه

هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان:

- اللجنة العليا لتحضير الملتقى المشترك بين غرب كردفان وولايات دولة جنوب السودان الحدودية تواصل اجتماعاتها وتناقش اجندة الملتقى الذي يعقد في التاسع من الشهر الحالي بالفولة

- وزير التربية والتوجيه يقف على مشروعات العمل الصيفي بمركز الفولة النموذجي بمدرسة الفولة الثانوية بنات

- وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بالولاية تواصل زياراتها للمستشفيات بهدف الوقوف على الاداء والمشاكل وصولاً لخدمة ترضي المواطنين

- معتمد محلية الفولة يصدر قراراً بازالة المنامات وكافة الشواغل بالقوة الجبرية بسوق المواشي بالفولة

- معتمد محلية الفولة وعدد من المسؤولين يشهدون افتتاح مركز البيع المخفض جنوب قصر الضيافة وادارة الضرائب بالفولة

- ترتيبات مكثفة بالولاية لإنطلاقة حملة الحصبة واعطاء فايتين (أ)في الثامن من ابريل الحالي

- انطلاقة الدورة التدريبية حول الامن والاستقرار المجتمعي بالولاية

- حاضرة الولاية تشهد انطلاقة الدورة التدريبية في مجال منتجات النحل

هـيئة إذاعـة وتلفزيون ولايـة وســط دارفـور:

- والي ولايـة وسـط دارفـور اللواء ركن خـالد نورالدائم عمر،يلتقي بمدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية ياسر محمد عثمان وبحث اللقاء المشاكل والمعوقات التي تواجه التعدين بالولاية في الربع الأول من العام٢٠١٩م.

- والي ولاية وسط دارفور يوجه بتكوين مجلس للتعدين برئاسة الوالي وإشراف وزيرالإنتاج والموارد الإقتصادية.

- مديرالنشاط الطلابي بولاية وسـط دارفور الأستاذ إسماعيل أحمد محمد برفقة مدير إدارة التربية الثقافية ،يتفقد سيرالعمل بالمدرسة الفنيةللمبدعين والموهوبين للوقوف على الأنشطة الجارية لإعداد فريق الولاية المشارك في بطولة تحدي القراءة العربي بالولاية الشمالية هذا العام