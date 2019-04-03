عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 3 ابريل 2019 م

الخليج 365:

صحيفة المشاهد

عقوبة مالية جديدة على الهلال بسبب تقارير مراقبي الكاف

الاتحاد الافريقي يؤكد ضعف اضاءة الجوهرة ويرفض طلب الهلال

كاف: هناك نقص في المتطلبات الواجب توفرها بحسب لائحة البطولة

الهلال يصل تونس الخضراء ويحل بفندق ’’المرادي قمرت’’

الكوكي يرفض الراحة ويخضع الفريق لتفكيك العضلات تأهبا للنجم

النجم الساحلي يستقبل الهلال بالانتصار على بنقردان في كاس تونس

الصحافة التونسية تهتم بوصول الهلال وتعطي الاسبقية لـ’’الليتوال’’.. !!

سيناريوهات عديدة امام ’’لومير’’ لتخطي عقبة الهلال السوداني

الكاردينال يتبرع بالانارة القديمة للمقابر ومعتمد ام درمان يشيد ويشكر

بلدية سوسة تسمح للنجم باستقبال الهلال في الملعب الاولمبي

هلال التبلدي يرفض الاستسلام ويصعد للنخبة بتعادله امام المريخ

هدف احمد عباس في شباك ابوعشرين تقود القراقير الى دوري التحدي

مفاجأة غير متوقعة: ابراهومة يستقيل من تدريب هلال التبلدي

المريخ يوفق اوضاع محترفه النيجري ’’ماماني رحماني’’ مؤقتاً

شداد ’’ينسف’’ تعيين ’’كابو’’ رئيسا لهيئة التحكيم الرياضية.. !!

شركة سوداني ترعى قرعة النخبة والتحدي يوم الاحد

حميدتي يؤكد التزام سوداني بدفع القسط الاول من مال الرعاية

اللجنة القانونية توجه اتحاد رفاعة باستكمال اجراءات انتخاب لجنتي الانتخابات

عضو الاتحاد العام محمد سليمان يغادر الى الدويم اليوم لتقصي الحقائق

شداد يعتذر للاتحاد التنزاني والسفارة الفرنسية بالسودان

صحيفة الصدى

الصدى تنشر خطاب الإتحاد لكاس بخصوص تسمية ممثليه في قضية المريخ

مجلس ود الشيخ يخير المدير التنفيذي بين النادي والاتحاد العام

المريخ يكتفي بالتعادل أمام هلال التبلدي والجمهور غاضب على المستوى المتراجع

شباب المريخ يخرج متعادلا مع أهلي مروي

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صـحـيـفـة الـجـوهـرة الـريـاضـيـة

– وسط استقبالات حاشدة وحافله صباح أمس هلال الاحلام يصل تونس بسلام ،

-السفاره السودانيه تستقبل البعثه بالورود ، اسماعيل يشيد بحرارة الاستقبال ، والفريق يبدا مناوراته لليتوال

-الكاردينال يتسلم رئاسة البعثه ، النجم يفوز بثنائيه تحت انظار الكوكى ، والكاف يغرم الهلال ٤ الف دولار

-المريخ يقع فى فخ التعادل امام التبلدى ..يغضب الانصار ، وابراهومه يلوح بالرحيل من قلعة شيكان

-وقف على راحة البعثه سفير السودان : يشيد بالانضباط ويتمنى الفوز للهلال

-الهلال يغادر الى سوسه بالجمعه

-عز الدين الحاج : سندفع بمذكره اخرى للكاف

-سعيد محى الدين : الهلال قادر على العودة بنتيجه ايجابيه

-تقرر قيام ورشه عمل فنيه الرابطه المركزيه تجتمع بالروابط التشجيعيه

-تفكيك عضلات بباحة الفندق امس

-حميدتى : قرعة الممتاز الاحد برعاية سودانى والبشريات قادمه

-قناة الهلال الفضائيه تكتسح قناة الخرطوم بسباعيه

-وصلت صباح امس مطار قرطاج بسلام بعثة الهلال تحظى باستقبالات حاشده بتونس الخضراء ، السفارة السودانيه والنجم يستقبلان البعثه بالورود ، ورئيس البعثه يشيد بالحفاوة والروح ،

-بوى : ذاهبون الى المدينة الساحليه من اجل العودة بنتيجه ايجابيه وندخل معركة الاحد بحسابات مختلفه

صحيفة الزعيم

المريخ يختتم مشواره بالمجموعات وتألق خرافي لنجوم التسجيلات

الأحمر يكتفي بالتعادل مع هلال الرمال. ….يفقد تقدمه في آخر اللقاء وأبو شنب يحرمه من ركلة جزاء

ابراهومة : خطتي نجحت في تحقيق المطلوب. ….واجتماع حاسم لمجلس الزعيم اليوم