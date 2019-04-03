برلماني: كيف نستطيع تشريع قوانين في صالح الشباب وغالبيتنا فوق سن الأربعين؟

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نعت عضو في الهيئة التشريعية بالسودان “البرلمان ومجلس الولايات” النواب بالمجلسين بـ”كبار السن” الذين لا يستطيعون سن قوانين لصالح الشباب، تماشياً مع خطاب الرئيس البشير أمام الهيئة في فاتحة أعمال دورة البرلمان.

وقال البرلماني حسن عبد الحميد النور خلال التداول حول خطاب البشير في جلسة اليوم “الثلاثاء”، إن نسبة “90%” من نواب الهيئة التشريعية البالغ عددهم نحو “500” عضواً أعمارهم فوق سن الأربعين عاماً.

وأضاف: “كيف نستطيع تشريع قوانين في صالح الشباب وغالبيتنا فوق سن الأربعين”، مطالباً بضرورة منح الشباب فرص أكثر للمشاركة في الحكم.

وكان الرئيس البشير منح جزءاً كبيراً من خطابه في فاتحة أعمال دورة الهيئة التشريعية أمس للشباب وقضايا الشباب.