تركي آل الشيخ ينشر كلمات قصيدته الجديدة "الغلطه ماهى غلطتك "

أزاح تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ، مالك نادي بيراميدز، الستار عن قصيدته الجديدة ونشر"آل الشيخ" عبر حسابه على "فيسبوك" كلمات قصيدته الجديدة والتي جاء فيها: الغلطة ماهي غلطتك .. الغلطة .. أصلن غلطتي لإني غمرتك بالعطاء .. كثيري من قبل القليل آسف على طيبي معك .. وأنا الكريم .. بعطوتي وأنت الذي دايم معي .. في كل حالاتك .. بخيل بكره بتذكرني عمر .. وبكره بتعرف قيمتي لاهبت ارياح الزمان .. وهدك الليل الطويل كما نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية، قصيدة أخرى بعنوان "خذني على النسيان". وجاءت كلمات القصيدة: خذني على النسيان .. لو طال الزمن Advertisements حاولت نسيانك .. ولكن ماقويت في غربة إحساسي .. ادور عن وطن من كثر ماني رحت .. بدروبك وجيت الشوق يسري بي .. وقلبي لك يحن وكم ليلةٍ .. من لهفة اشواقي سريت ساعدني كيف أنساك .. او اشكي لمن نستني الدنيا .. ولكن مانسيت !! يملا الحزن .. كل الشوارع والمدن وصورتك في بالي .. وقلبي ماحييت يا ساكن بروحي .. وقلبي لك سكن بين الحنين .. وبين جفواك .. أستويت خليتني .. مابين اظن .. وما أظن الين في حبك .. تعذبت .. وشقيت أنساك ؟؟؟ قل لي كيف .. وجروحي تئن ومع هاجس الذكرى .. بديت وما أنتهيت

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