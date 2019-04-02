دول أوربية تعلن مشاركتها في مؤتمر الصمغ بالخرطوم

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الخليج 365 :
أعلنت شركات أوروبية مشاركتها في فعاليات المؤتمر العالمي للصمغ المزمع قيامه مطلع مايو المقبل بالعاصمة الخرطوم.
وتقوم اللجنة الفنية للتحضير للمؤتمر برئاسة الأمين العام لمجلس الصمغ العربي، بجولة واسعة هذه الأيام في دول غرب أوروبا لتقديم الدعوات للمؤتمر.
وأكد الأمين العام لمجلس الصمغ العربي رئيس لجنة البرامج وفعاليات المؤتمر العالمي للصمغ، د. عبدالماجد عبدالقادر، حرص الدولة على مشاركة الجهات المعنية بالتعامل مع سلعة الصمغ العربي في العالم في المؤتمر.
ونقلت وكالة السودان للأنباء عن عبدالقادر من مقر إقامته بباريس قوله إنهم التقوا ببعض الشركات الفرنسية العاملة في مجال استيراد الصمغ العربي من السودان، مبيناً أن هذه الشركات مستوردة لسلعة الصمغ العربي والتي تعيد تصديره بعد تصنيعه للولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية وشرق آسيا.
وأضاف أن تلك الشركات أكدت التزامها بالمشاركة في المؤتمر ومعرض منتجات الصمغ العربي المصاحب للمؤتمر.
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