وزير الخارجية يشارك في تنصيب الرئيس السنغالي

التاريخ: 02-أبريل-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة شارك الدكتور الدرديري محمد أحمد وزير الخارجية في مراسم تنصيب السيد الرئيس مكي سال رئيس السنغال لدورة رئاسية ثانية، والتي فاز بها عبر انتخابات جرت في 24 فبراير الماضي. وقد حضر مراسم التنصيب 21 رئيس دولة ورئيس حكومة إلى جانب ممثلين لـ14حكومة و5 ممثلين لمنظمات إقليمية ودولية، إلى جانب رؤساء البعثات الدبلوماسية بداكار. Advertisements وخلال لقائه بالرئيس مكي سال نقل السيد الوزير تحايا وتهاني فخامة الرئيس عمر البشير إلى شقيقه الرئيس مكي سال كما نقل له دعوة رسمية من الرئيس البشير لزيارة السودان في أقرب وقت يناسبه. من جانبه شكر الرئيس مكي سال السيد الوزير على الحضور والمشاركة في حفل التنصيب. وطلب إليه نقل تحياته وتقديره لفخامة الرئيس البشير وقبوله للدعوة الكريمة، والتي وعد بتلبيتها في الوقت المناسب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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