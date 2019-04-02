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هلال الأبيض يتعادل مع المريخ ويتأهل للنخبة

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Aljazoli 0 تبليغ

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التاريخ: 02-أبريل-2019

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تأهل هلال الأبيض، إلى دوري النخبة، بعد تعادله مع مضيفه المريخ العاصمي بهدف لكل في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب المريخ، في اللقاء المؤجل من الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة الثالثة، ورفع رصيده إلى 19 نقطة والمريخ متصدراً بـ32 نقطة وقد أبعدت هذه النتيجة فريق الموردة من سباق النخبة، برغم من أن الفريق يملك 19 نقطة ويتفوق عليه فريقا هلال الأبيض وحي الوادي بصافي الأهداف المحرزة.. وقد بكر المريخ بالتسجيل عن طريق المدافع صلاح نمر من ضربة رأسية رائعة وعادل البديل محمد عباس للتبلدي بهدف جميل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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