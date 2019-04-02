أيلا يوجه بتوفير مدخلات الإنتاج لقطاع التعدين

التاريخ: 02-أبريل-2019
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وجه رئيس مجلس الوزراء القومي، د.محمد طاهر أيلا، بتوفير مدخلات الإنتاج لقطاع التعدين والعمل على ضبطه وتنظيمه حتى يضطلع بدوره في تحقيق التنمية الاقتصادية بالبلاد، وبحث مع وزير المعادن سبل زيادة الإنتاج.
وأكد وزير المعادن، د. محمد أبوفاطمة، في تصريحات صحفية بحسب الشروق – عقب لقائه أيلا، حرص وزارته على ضمان انسياب الوقود بصورة منتظمة لمواقع الإنتاج الأساسية، مبيناً أنه تم تكوين غرفة طوارئ في هذا الصدد، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
وأضاف أن اللقاء تناول أيضاً ضرورة حصر الشركات المتعثرة خلال السنوات الماضية وضبط ومراجعة القوانين والاتفاقيات التي تنظم عملها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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