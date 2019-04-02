هلال الابيض الى دوري النخبة

الخليج 365 : حقق هلال الابيض مايريده وهو الصعود لدوري النخبة على خلفية التعادل الذي خرج به من مباراته امام المريخ قبل قليل،وسجل للمريخ صلاح نمر من رأسية ،بينما عادل لهلال الابيض البدبل محمد عباس .

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